Рогов назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС позорной

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал позорной резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой Россию призывают покинуть территорию Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщило РИА Новости.

По его словам, резолюция является политически мотивированной. Он добавил, что МАГАТЭ, принимая подобный документ, превращается в недееспособную структуру, разменявшую компетенцию и профессионализм в угоду политическим интересам Запада.

Он также предположил, что в МАГАТЭ сознательно забывают, что АЭС находится на территории Запорожской области, являющейся полноправным субъектом России.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что голосование совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность.