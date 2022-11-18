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Рогов назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС позорной

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал позорной резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в которой Россию призывают покинуть территорию Запорожской атомной электростанции.
Рогов назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС позорной
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости

По его словам, резолюция является политически мотивированной. Он добавил, что МАГАТЭ, принимая подобный документ, превращается в недееспособную структуру, разменявшую компетенцию и профессионализм в угоду политическим интересам Запада. 

Он также предположил, что в МАГАТЭ сознательно забывают, что АЭС находится на территории Запорожской области, являющейся полноправным субъектом России.

Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что голосование совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность.

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