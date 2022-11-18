Рогов назвал резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС позорной
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
По его словам, резолюция является политически мотивированной. Он добавил, что МАГАТЭ, принимая подобный документ, превращается в недееспособную структуру, разменявшую компетенцию и профессионализм в угоду политическим интересам Запада.
Он также предположил, что в МАГАТЭ сознательно забывают, что АЭС находится на территории Запорожской области, являющейся полноправным субъектом России.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой призвал Россию отказаться от «необоснованных претензий» на Запорожскую АЭС.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что голосование совета управляющих МАГАТЭ по ЗАЭС не отображает реальность.