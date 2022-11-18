Лавров заявил об интересе Индии к увеличению поставок энергоносителей из России
«Многократно возросла актуальность межрегиональной кооперации с Индией», — отметил он.
По его словам, партнёры также заинтересованы в увеличении поставок из России сельхозпродукции, драгметаллов, а также в организации совместных производств в самых разных областях.
Ранее глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар заявил, что сотрудничество между Россией и Индией устойчиво развивается, страны движутся к достижению цели в $30 млрд годового товарооборота.