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Лавров заявил об интересе Индии к увеличению поставок энергоносителей из России

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Индия заинтересована в увеличении объёмов импорта энергоносителей из России.

«Многократно возросла актуальность межрегиональной кооперации с Индией», — отметил он.

По его словам, партнёры также заинтересованы в увеличении поставок из России сельхозпродукции, драгметаллов, а также в организации совместных производств в самых разных областях.

Ранее глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар заявил, что сотрудничество между Россией и Индией устойчиво развивается, страны движутся к достижению цели в $30 млрд годового товарооборота.

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