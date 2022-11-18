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Политолог Бальбек назвал лоббистской идею включить Молдавию в зону свободного роуминга ЕС

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Европарламента от Румынии Мариан-Жана Маринеску включить Молдавию в зону свободного роуминга Евросоюза.
Политолог Бальбек назвал лоббистской идею включить Молдавию в зону свободного роуминга ЕС
  • РИА Новости

«Обычное лоббистское заявление в пользу действующего президента Молдавии. Она пытается подобным шагом успокоить возмущённое население и продемонстрировать так называемое европейское единство», — считает политолог.

Он также добавил, что, по его мнению, такие заявления являются «мыльным пузырём» в надежде на то, что население Молдавии «купится на этот нехитрый финт».

Ранее в ЕП предложили включить Молдавию в зону свободного роуминга наряду с Украиной.

По мнению депутата Европарламента от Румынии Мариан-Жана Маринеску, Молдавия «твёрдо придерживается проевропейской позиции», несмотря на своё географическое положение, экономическое и политическое давление, а также «различные формы шантажа», которые якобы использует Россия, например, в отношении поставок энергоресурсов.

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