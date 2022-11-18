Датский эксперт Стаун: Зеленский обвинил Россию в ЧП в Польше из-за страха перед Западом

Преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун считает, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в инциденте с падением ракеты в Польше из-за страха лишиться поддержки Запада.

Об этом сообщил телеканал TV2.

По словам Стауна, Зеленский пытается ограничить ход любой ситуации, которая может повлиять на поддержку Киева со стороны Запада.

Военный эксперт добавил, что есть много фактов, указывающих на то, что упавшая в Польше ракета была украинской.

Он считает, что в будущем необходимо с осторожностью относиться к заявлениям Зеленского, по крайней мере до того, пока не будут установлены факты, подтверждающие его слова.

Ранее Зеленский заявил, что не уверен на 100%, что упавшая в Польше ракета была российской. До этого он утверждал, что Украина не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши.

По информации Financial Times, дипломат из страны Североатлантического альянса предупредил Украину о разрушении доверия альянса к ней на фоне того, что Киев оспаривает заявление Запада о том, что упавшая в Польше ракета могла быть выпущена украинской ПВО.