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Си Цзиньпин заявил о необходимости урегулирования разногласий между странами путём диалога

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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на полях саммита АТЭС в Бангкоке призвал урегулировать разногласия между странами путём диалога.
Си Цзиньпин заявил о необходимости урегулирования разногласий между странами путём диалога
  • AP

«Мы должны серьёзно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и способствовать мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций», — цитирует его РИА Новости.

Си Цзиньпин также заявил о необходимости построения более справедливого и рационального международного порядка для обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

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