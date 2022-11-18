Си Цзиньпин заявил о необходимости урегулирования разногласий между странами путём диалога

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе выступления на полях саммита АТЭС в Бангкоке призвал урегулировать разногласия между странами путём диалога.

«Мы должны серьёзно относиться к рациональным озабоченностям в сфере безопасности всех стран и способствовать мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций», — цитирует его РИА Новости.

Си Цзиньпин также заявил о необходимости построения более справедливого и рационального международного порядка для обеспечения мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что попытки Запада изолировать Россию провалились.

Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.