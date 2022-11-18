Узнать больше

Вице-президент США Харрис проведёт встречу на полях саммита АТЭС после пуска ракеты КНДР

Короткая ссылка
Вице-президент США Камала Харрис проведёт на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке консультации с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии в связи с ракетным пуском КНДР.
Вице-президент США Харрис проведёт встречу на полях саммита АТЭС после пуска ракеты КНДР
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кирстен Аллен.

«Вице-президент Харрис созывает мировых лидеров из Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии и Канады для консультаций по поводу недавнего запуска КНДР баллистической ракеты», — говорится в сообщении.

Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить