Вице-президент США Харрис проведёт встречу на полях саммита АТЭС после пуска ракеты КНДР

Вице-президент США Камала Харрис проведёт на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке консультации с лидерами Австралии, Канады, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии в связи с ракетным пуском КНДР.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кирстен Аллен.

«Вице-президент Харрис созывает мировых лидеров из Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии и Канады для консультаций по поводу недавнего запуска КНДР баллистической ракеты», — говорится в сообщении.

Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.