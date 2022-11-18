Вице-президент США Харрис проведёт встречу на полях саммита АТЭС после пуска ракеты КНДР
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Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь политика Кирстен Аллен.
«Вице-президент Харрис созывает мировых лидеров из Японии, Республики Корея, Австралии, Новой Зеландии и Канады для консультаций по поводу недавнего запуска КНДР баллистической ракеты», — говорится в сообщении.
Ранее власти Соединённых Штатов заявили, что новый ракетный пуск КНДР усиливает напряжённость и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада не исключил, что запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета могла пролететь 15 тыс. км и достичь территории Соединённых Штатов при пуске по обычной траектории.