Соединённые Штаты превратили Североатлантический альянс в «безмозглого зомби», пишет китайское издание China Daily.

По мнению автора материала, НАТО является пережитком холодной войны, от которого давно стоит избавиться.

«Белый дом превратил альянс с общепризнанным мёртвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остаётся безмозглым, легко поддаётся манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — говорится в материале.

Кроме того, автор статьи выразил уверенность, что именно расширение альянса на восток послужило причиной украинского кризиса, поскольку НАТО не приняло во внимания предупреждения России.

Ранее The American Conservative писал, что американская политическая элита несёт ответственность за украинский конфликт, так как своими действиями спровоцировала начало спецоперации России на Украине.