Узнать больше

China Daily: Вашингтон превратил НАТО в «зомби»

Короткая ссылка
Соединённые Штаты превратили Североатлантический альянс в «безмозглого зомби», пишет китайское издание China Daily.

По мнению автора материала, НАТО является пережитком холодной войны, от которого давно стоит избавиться.

«Белый дом превратил альянс с общепризнанным мёртвым мозгом в кровожадного зомби, который, хотя и остаётся безмозглым, легко поддаётся манипуляциям, если показать ему виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — говорится в материале.

Кроме того, автор статьи выразил уверенность, что именно расширение альянса на восток послужило причиной украинского кризиса, поскольку НАТО не приняло во внимания предупреждения России.

Ранее The American Conservative писал, что американская политическая элита несёт ответственность за украинский конфликт, так как своими действиями спровоцировала начало спецоперации России на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить