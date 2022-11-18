Welt: замеченные у «Северных потоков» судна перед ЧП могли заниматься разведкой

Два неизвестных судна с выключенными транспондерами, зафиксированные незадолго до взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» неподалёку от мест происшествий, могли выполнять разведывательные задачи. Об этом сообщает газета Die Welt.

Как пишет ТАСС, директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс допустил, что судна занимались разведкой, чтобы удостовериться, что недалеко от взрывов не наблюдаются гражданские или военные корабли других государств.

Это было необходимо, чтобы избежать наличия свидетелей или жертв среди гражданского населения.

Ранее Wired передавало, что незадолго до взрывов на Nord Stream неподалёку зафиксировали два неизвестных судна.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала изучать причины взрывов на «Северных потоках».

26 сентября компания Nord Stream 2 AG сообщила о чрезвычайном происшествии на нитке газопровода «Северный поток — 2».

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках».