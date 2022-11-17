WSJ: слова генерала Милли о переговорах Москвы и Киева противоречат позиции США

Слова председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о потенциальном диалоге Москвы и Киева противоречат официальной позиции Вашингтона, пишет издание The Wall Street Journal.

«Сейчас в Соединённых Штатах есть риск идеального военно-гражданского шторма… Стратегические инстинкты генерала Милли столь же тусклы, сколь ярки его политические амбиции», — говорится в материале.

Согласно мнению автора статьи, генерал обладает широким влиянием, а появившаяся в США тенденция к переходу отставных военных офицеров в высшие эшелоны правительства приведёт во власть ещё больше людей с позицией, отличной от позиции Белого дома.

Ранее Милли заявил, что наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса.