При взрыве газа в иракской Сулеймании один человек погиб и ещё 20 пострадали

В результате взрыва баллонов с газом в иракской Сулеймании погиб один человек и ещё 20 пострадали. Об этом сообщил телеканал Zagros news.

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