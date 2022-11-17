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При взрыве газа в иракской Сулеймании один человек погиб и ещё 20 пострадали

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В результате взрыва баллонов с газом в иракской Сулеймании погиб один человек и ещё 20 пострадали. Об этом сообщил телеканал Zagros news.
При взрыве газа в иракской Сулеймании один человек погиб и ещё 20 пострадали
  • Gettyimages.ru

«По меньшей мере 20 получили ранения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате ЧП обрушились три здания.

Ранее стало известно, что в результате взрыва газа в районе Фатих в Стамбуле пострадали десять человек.

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