Блинкен возложил на Россию ответственность за падение ракеты в Польше

Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил на Россию ответственность за падение ракеты на территории Польши, в результате чего погибли два человека.

По его словам, в расследовании ситуации необходимо следовать фактам. Блинкен добавил, что «вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия является ответственной за то, что произошло», передаёт ТАСС.

Также американский госсекретарь заявил, что в Вашингтоне не видят свидетельств, которые бы опровергали выводы Польши о том, что упавшая на её территории ракета была украинской.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не согласился с утверждениями США об ответственности России за инцидент в Польше, несмотря на данные о том, что ракета была украинской.

16 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

Российское Министерство обороны заявило, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы, а утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет являются провокацией.