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Эрдоган заявил, что отношения Турции и Израиля вступили в новую эру

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что отношения Анкары и Тель-Авива вступили в новую эру.
Эрдоган заявил, что отношения Турции и Израиля вступили в новую эру
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«Президент Эрдоган заявил, что Турция и Израиль вступили в новую эру в своих отношениях благодаря сильной воле обеих сторон», — приводит ТАСС заявление канцелярии турецкого лидера.

Также Эрдоган заявил, что выстраивание отношений между Турцией и Израилем на основе взаимопонимания будет соответствовать общим интересам двух стран.

Ранее турецкий лидер подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Анкары в Израиле после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

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