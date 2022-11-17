Эрдоган заявил, что отношения Турции и Израиля вступили в новую эру
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«Президент Эрдоган заявил, что Турция и Израиль вступили в новую эру в своих отношениях благодаря сильной воле обеих сторон», — приводит ТАСС заявление канцелярии турецкого лидера.
Также Эрдоган заявил, что выстраивание отношений между Турцией и Израилем на основе взаимопонимания будет соответствовать общим интересам двух стран.
Ранее турецкий лидер подписал указ о назначении Шакира Озкана Торунлара послом Анкары в Израиле после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.