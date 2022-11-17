МИД: на посольство России в Польше 12 ноября пытались напасть
- РИА Новости
«В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом», — приводит РИА Новости слова Нечаева во время брифинга.
Он отметил, что полиция была пассивна и не предпринимала попыток задержать нападавших.
Дипломат потребовал от польской стороны провести расследование инцидента.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором видно, что временный поверенный в делах Польши в России покинул здание министерства.