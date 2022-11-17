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МИД: на посольство России в Польше 12 ноября пытались напасть

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RT
В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные дважды пытались напасть на российское посольство в Варшаве, заявил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
МИД: на посольство России в Польше 12 ноября пытались напасть
  • РИА Новости

«В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства были брошены файеры и бутылки с горючим веществом», — приводит РИА Новости слова Нечаева во время брифинга.

Он отметил, что полиция была пассивна и не предпринимала попыток задержать нападавших.

Дипломат потребовал от польской стороны провести расследование инцидента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором видно, что временный поверенный в делах Польши в России покинул здание министерства.

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