МИД: Россия будет пресекать попытки использовать коридор в Чёрном море в военных целях
- РИА Новости
«Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В министерстве заявили, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам.
Также МИД заявил, что все вопросы, связанные со снятием ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России, должны быть решены за 120 дней.