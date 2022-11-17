МИД: Россия будет пресекать попытки использовать коридор в Чёрном море в военных целях

Министерство иностранных дел России предупредило, что российская сторона будет пресекать попытки использовать гумкоридор в Чёрном море в провокационных военных целях.

«Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве заявили, что Москва допускает техническую пролонгацию зерновой сделки на 120 дней без каких-либо изменений по срокам и охватам.

Также МИД заявил, что все вопросы, связанные со снятием ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России, должны быть решены за 120 дней.