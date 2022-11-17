Рябков: Россия не против переговоров с Украиной, но без контрпродуктивных условий

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не против переговоров с Украиной, но выдвижение Киевом предварительных условий говорит о его нежелании к ним приступить.

По его словам, чем дольше процесс «неведения переговоров» затягивается, тем труднее будет «выходить на договорённости», информирует РИА Новости.

«Переговорная позиция неоднократно формулировалась нашим руководством. Мы не против переговоров с Украиной», — отметил Рябков.

При этом дипломат подчеркнул: Москва считает неприемлемыми выдвигаемые Киевом предварительные условия, в том числе по «полному выводу войск».

Он пояснил, что данные условия свидетельствуют о нежелании другой стороны начать переговоры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от западных партнёров «сигналы» о том, что Россия готова к прямым переговорам.

15 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказывается от переговоров и выдвигает нереалистичные и неадекватные условия.