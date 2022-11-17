Замглавы МИД России Рябков: итоги выборов в конгресс не повлияют на курс политики США

Россия не увидит изменения внешнеполитического курса США в связи с итогами выборов в конгресс, заявил в интервью RTVI замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«В этой ситуации мы не увидим какого-то изменения американского курса», — цитирует его РИА Новости.

Рябков пояснил, что Россия продолжит иметь дело «с глубоко враждебной системой», которая взяла курс на нанесение Москве стратегического поражения.

Ранее президент США Джо Байден поздравил членов Республиканской партии, которые по итогам промежуточных выборов получили большинство мест в палате представителей.