Дипломат Гаврилов: Россия будет требовать от Запада назвать виновных в ракетном инциденте в Польше
- РИА Новости
«Мы, в свою очередь, будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что Россия будет добиваться, чтобы в Польше и других странах Запада дали правдивый ответ и не предъявляли пустых голословных обвинений.
Ранее газета The Washington Post писала, что взрывы в Польше 15 ноября произошли в результате падения одной или двух украинских ракет комплекса С-300.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов российского посла Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши.