Дипломат Гаврилов: Россия будет требовать от Запада назвать виновных в ракетном инциденте в Польше

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы страны Запада назвали виновных в ракетном инциденте в Польше.

«Мы, в свою очередь, будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Россия будет добиваться, чтобы в Польше и других странах Запада дали правдивый ответ и не предъявляли пустых голословных обвинений.

Ранее газета The Washington Post писала, что взрывы в Польше 15 ноября произошли в результате падения одной или двух украинских ракет комплекса С-300.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов российского посла Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши.