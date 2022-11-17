Узнать больше

Дипломат Гаврилов: Россия будет требовать от Запада назвать виновных в ракетном инциденте в Польше

Короткая ссылка
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы страны Запада назвали виновных в ракетном инциденте в Польше.
Дипломат Гаврилов: Россия будет требовать от Запада назвать виновных в ракетном инциденте в Польше
  • РИА Новости

«Мы, в свою очередь, будем настаивать на том, чтобы озвучить, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Россия будет добиваться, чтобы в Польше и других странах Запада дали правдивый ответ и не предъявляли пустых голословных обвинений.

Ранее газета The Washington Post писала, что взрывы в Польше 15 ноября произошли в результате падения одной или двух украинских ракет комплекса С-300.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов российского посла Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить