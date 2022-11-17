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МИД КНР: Си Цзиньпин не критиковал и не обвинял Трюдо на видео с саммита G20

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Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявила, что не следует интерпретировать слова председателя КНР Си Цзиньпина в адрес канадского премьера Джастина Трюдо из видео с саммита G20 как критику или обвинения.
МИД КНР: Си Цзиньпин не критиковал и не обвинял Трюдо на видео с саммита G20
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«Я полагаю, это не следует интерпретировать как то, что председатель Си Цзиньпин кого-то критикует или обвиняет», — цитирует её РИА Новости.

По словам представителя МИД, «взаимное уважение» является основой взаимодействия государств и канадская сторона должна стремиться создавать условия для улучшения отношений Канады и КНР.

Ранее Си Цзиньпин в разговоре с Трюдо выразил недовольство, что подробности их переговоров на полях саммита G20 стали известны СМИ.

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