МИД КНР: Си Цзиньпин не критиковал и не обвинял Трюдо на видео с саммита G20
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«Я полагаю, это не следует интерпретировать как то, что председатель Си Цзиньпин кого-то критикует или обвиняет», — цитирует её РИА Новости.
По словам представителя МИД, «взаимное уважение» является основой взаимодействия государств и канадская сторона должна стремиться создавать условия для улучшения отношений Канады и КНР.
Ранее Си Цзиньпин в разговоре с Трюдо выразил недовольство, что подробности их переговоров на полях саммита G20 стали известны СМИ.