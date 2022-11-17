В США заявили о готовности работать над развитием системы контроля над вооружениями
«Конечно, президент очень ясно дал понять, что, несмотря на всё остальное, происходящее в мире, Соединённые Штаты готовы заниматься контролем над вооружениями, вернуться к тому, чтобы быть лидером в данном контексте», — цитирует её ТАСС.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель ранее подтвердил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.
Координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что встреча была направлена на поддержание диалога по вопросам безопасности обеих стран в будущем.