В США заявили о готовности работать над развитием системы контроля над вооружениями

США готовы работать с другими странами по вопросам сохранения и развития системы контроля над вооружениями даже в условиях нынешних геополитических потрясений, заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт.

«Конечно, президент очень ясно дал понять, что, несмотря на всё остальное, происходящее в мире, Соединённые Штаты готовы заниматься контролем над вооружениями, вернуться к тому, чтобы быть лидером в данном контексте», — цитирует её ТАСС.

Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Патель ранее подтвердил, что глава ЦРУ Уильям Бёрнс встречался с директором СВР России Сергеем Нарышкиным по вопросам ядерных рисков.

Координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что встреча была направлена на поддержание диалога по вопросам безопасности обеих стран в будущем.