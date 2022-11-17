Посол России в Канаде Степанов призвал сохранить каналы связи с зарубежными военными

Российский посол в Канаде Олег Степанов в интервью телеканалу CTV выступил за сохранение каналов связи с зарубежными военными во избежание эскалации конфликта на Украине.

Так он прокомментировал ЧП с ракетой на польско-украинской границе.

«Россия много лет и особенно в последние месяцы выступала за то, чтобы сохранять открытыми каналы коммуникации между военными во избежание недопониманий и неверных оценок, которые могли бы иметь тяжёлые последствия», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность того, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Варшаву извиниться за вызов российского посла Сергея Андреева в связи с якобы причастностью России к падению ракеты на территории Польши.