Узнать больше

Власти Эстонии заявили об отсутствии военной угрозы стране на фоне ЧП в Польше

Короткая ссылка
Прямой военной угрозы для Эстонии сейчас нет, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас на экстренном заседании, созванном в связи с ракетным инцидентом в Польше.

«Важно помнить, что за нашей границей нет активных военных действий и нет прямой военной угрозы Эстонии», — сказала она.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий впоследствии в эфире Польского телевидения сообщил, что Варшава отказалась применять Четвёртую статью договора НАТО о срочных консультациях в связи с падением ракеты на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить