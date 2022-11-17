Власти Эстонии заявили об отсутствии военной угрозы стране на фоне ЧП в Польше

Прямой военной угрозы для Эстонии сейчас нет, заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас на экстренном заседании, созванном в связи с ракетным инцидентом в Польше.

«Важно помнить, что за нашей границей нет активных военных действий и нет прямой военной угрозы Эстонии», — сказала она.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий впоследствии в эфире Польского телевидения сообщил, что Варшава отказалась применять Четвёртую статью договора НАТО о срочных консультациях в связи с падением ракеты на территории страны.