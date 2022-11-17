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Кабмин анонсировал визит Мишустина в Азербайджан 17—18 ноября

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Российский премьер Михаил Мишустин прибудет с визитом в Азербайджан 17—18 ноября и встретится с президентом республики Ильхамом Алиевым, заявили в Кабмине России.

«Глава правительства встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведёт переговоры с премьер-министром республики Али Асадовым, а также примет участие в работе XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума», — говорится в сообщении

Президент России Владимир Путин ранее заявил о попытке ЕС исключить Россию из переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

Вместе с этим он отметил, что российская сторона всегда приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации в регионе.

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