Кабмин анонсировал визит Мишустина в Азербайджан 17—18 ноября

Российский премьер Михаил Мишустин прибудет с визитом в Азербайджан 17—18 ноября и встретится с президентом республики Ильхамом Алиевым, заявили в Кабмине России.

«Глава правительства встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведёт переговоры с премьер-министром республики Али Асадовым, а также примет участие в работе XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о попытке ЕС исключить Россию из переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

Вместе с этим он отметил, что российская сторона всегда приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации в регионе.