Кабмин анонсировал визит Мишустина в Азербайджан 17—18 ноября
«Глава правительства встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, проведёт переговоры с премьер-министром республики Али Асадовым, а также примет участие в работе XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о попытке ЕС исключить Россию из переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе между Арменией и Азербайджаном.
Вместе с этим он отметил, что российская сторона всегда приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации в регионе.