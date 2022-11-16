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Власти Нидерландов сообщили, что выделили более €322 млн на военную помощь Украине

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Нидерланды потратили более €322 млн на военную помощь Украине. Об этом говорится в письме министра обороны страны Кайсы Оллонгрен палате представителей.
Власти Нидерландов сообщили, что выделили более €322 млн на военную помощь Украине
  • РИА Новости

«Этим письмом Палата информируется обо всех поставках (Украине. — RT), сделанных Нидерландами до 14 ноября 2022 включительно… Речь идёт о поставках на сумму более €322 млн», — приводит текст письма РИА Новости.

Между тем, отметила Оллонгрен, поставки оружия Киеву оказывают влияние на запасы вооружения для армии Нидерландов.

Она уточнила, что поставки замедляют рост запасов оружия.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна выделит €25 млн на поддержку украинской армии.

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