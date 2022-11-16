Власти Нидерландов сообщили, что выделили более €322 млн на военную помощь Украине

Нидерланды потратили более €322 млн на военную помощь Украине. Об этом говорится в письме министра обороны страны Кайсы Оллонгрен палате представителей.

РИА Новости