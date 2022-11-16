Столтенберг: НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией

НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности на фоне инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«У нас есть военные каналы коммуникации с Россией. Но я не могу вдаваться в детали о том, какие были контакты за последние 24 часа», — приводит его слова ТАСС.

При этом Столтенберг заявил об отсутствии подтверждения тому, что «ракетный инцидент» в Польше стал результатом преднамеренных действий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что прилетевшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.