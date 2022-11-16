Узнать больше

Столтенберг: НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией

Короткая ссылка
НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией, но не раскрывает подробности на фоне инцидента с падением ракеты в Польше. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Столтенберг: НАТО сохраняет линии коммуникации с Россией
  • Gettyimages.ru

«У нас есть военные каналы коммуникации с Россией. Но я не могу вдаваться в детали о том, какие были контакты за последние 24 часа», — приводит его слова ТАСС.

При этом Столтенберг заявил об отсутствии подтверждения тому, что «ракетный инцидент» в Польше стал результатом преднамеренных действий.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными. В то же время он отметил, что есть высокая вероятность, что прилетевшая ракета принадлежала украинским силам ПВО.

Также Дуда заявлял, что ничто не указывает на то, что падение ракет на польской территории было намеренной атакой на Польшу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить