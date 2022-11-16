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Макрон: сейчас невозможно установить ответственных за инцидент в Польше

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, пока невозможно установить происхождение упавших в Польше ракет.
Макрон: сейчас невозможно установить ответственных за инцидент в Польше
  • Gettyimages.ru

«Сегодня обстоятельства пока не позволяют установить источник запуска этих ракет, поэтому я буду крайне осторожен», — приводит его слова РИА Новости.

Макрон рассказал, что французские службы участвуют в расследовании инцидента совместно с представителями из США и Великобритании в прямой кооперации с польской стороной.

Ранее в Минобороны сообщили, что опубликованные вечером 15 ноября фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинской С-300.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал «ракетный инцидент» в Польше, отметив, что в связи с произошедшим на Западе последовала истеричная и оголтело русофобская реакция, не основанная на реальных данных.

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