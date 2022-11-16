Узнать больше

Сийярто: Польша инициировала созыв Совета НАТО по Четвёртой статье

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау сообщил, что Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с Четвёртой статьёй основного договора.
Сийярто: Польша инициировала созыв Совета НАТО по Четвёртой статье
  • Gettyimages.ru

«Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Ранее американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить