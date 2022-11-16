Сийярто: Польша инициировала созыв Совета НАТО по Четвёртой статье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со ссылкой на своего польского коллегу Збигнева Рау сообщил, что Польша потребовала созвать Совет НАТО в соответствии с Четвёртой статьёй основного договора.

«Этот пункт основного договора альянса гласит, что если какое-либо государство-член чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, оно может инициировать консультации с другими государствами-членами в рамках НАТО», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

Ранее американский президент Джо Байден заявил партнёрам Вашингтона в странах G7 и Североатлантическом альянсе, что взрыв в Польше произошёл из-за работы украинской системы противовоздушной обороны.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также отметил, что факты указывают на непричастность России к попаданию ракет на территорию Польши.