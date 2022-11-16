Генштаб Польши: ни одна ПВО не может защитить от ракет всю территорию страны

Генштаб Польши, комментируя падение ракет 15 ноября, заявил, что ни одна ПВО не может защитить всю территорию страны.

«Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях», — цитирует РИА Новости сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Польши.

В МИД Польши ранее вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.