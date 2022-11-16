Генштаб Польши: ни одна ПВО не может защитить от ракет всю территорию страны
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«Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях», — цитирует РИА Новости сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Польши.
В МИД Польши ранее вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.