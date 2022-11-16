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Генштаб Польши: ни одна ПВО не может защитить от ракет всю территорию страны

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Генштаб Польши, комментируя падение ракет 15 ноября, заявил, что ни одна ПВО не может защитить всю территорию страны.
Генштаб Польши: ни одна ПВО не может защитить от ракет всю территорию страны
  • Gettyimages.ru

«Ни одна армия не имеет системы ПВО, которая защищает территорию всей страны. Ракетная атака характеризуется точечным ударом по выбранной цели, а не уничтожением нескольких целей на больших площадях», — цитирует РИА Новости сообщение Генерального штаба Вооружённых сил Польши.

В МИД Польши ранее вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

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