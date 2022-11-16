Полянский: в рамках зерновой сделки обсуждается экспорт аммиака через Украину

Возобновление экспорта аммиака из России через Украину обсуждается в рамках продления зерновой сделки.

Об этом сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Был ряд контактов на различных уровнях, но финальное решение о возможном продлении до сих пор не принято», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможном возобновлении экспорта российского аммиака в рамках зерновой сделки.

Ранее российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что Россия примет решение о возможности продления зерновой сделки до 19 ноября.

До этого замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена тем, как выполняется меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.