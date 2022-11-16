Kyodo: страны G7 созвали срочное заседание из-за инцидента на польско-украинской границе

В связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной страны G7 готовят экстренную встречу лидеров.

Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

В G7 входят Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия, Япония, США, а также Европейский союз.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

В МИД Польши вызвали посла России на фоне сообщений о падении якобы российских ракет на территории государства.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц.

Президент республики Анджей Дуда заявил, что у Польши нет точной информации о принадлежности упавших ракет.