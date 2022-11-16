Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии CNN заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше.

«К сожалению, у меня нет об этом информации», — приводит его слова телеканал.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше.

Также в российском ведомстве отметили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.