Песков заявил, что не обладает информацией о взрыве в Польше
«К сожалению, у меня нет об этом информации», — приводит его слова телеканал.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал комитет по безопасности после сообщения о падении ракет на польской территории.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше.
Также в российском ведомстве отметили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.