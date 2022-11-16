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В Польше сообщили о переговорах Зеленского и Дуды

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Президент Польши Анджей Дуда проводит переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским на фоне появившейся информации о падении ракет вблизи польско-украинской границы.

«Идёт разговор президентов Польши и Украины», — сообщил представитель канцелярии польского лидера, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что ВС России не наносили ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

Отмечается, что опубликованные польскими СМИ фотографии обломков не имеют отношения к российским средствам поражения.

Как сообщает Reuters cо ссылкой на европейского дипломата, 16 ноября состоится заседание совета НАТО на фоне сообщений об инциденте.

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