Дуда решил созвать Совет национальной безопасности Польши на 16 ноября
Об этом сообщил в Twitter глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.
«Президент Анджей Дуда решил созвать завтра Совет национальной безопасности в 12:00 (14:00 мск. — RT)», — заявил Шрот.
Ранее в Бюро госбезопасности Польши заявили, что уточняют основания для задействования Четвёртой статьи Устава НАТО о консультациях после инцидента с предполагаемым падением ракет на польской территории.
Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.