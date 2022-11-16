Польский президент Анджей Дуда решил созвать Совет национальной безопасности Польши на 16 ноября.

Об этом сообщил в Twitter глава канцелярии польского лидера Павел Шрот.

«Президент Анджей Дуда решил созвать завтра Совет национальной безопасности в 12:00 (14:00 мск. — RT)», — заявил Шрот.

Ранее в Бюро госбезопасности Польши заявили, что уточняют основания для задействования Четвёртой статьи Устава НАТО о консультациях после инцидента с предполагаемым падением ракет на польской территории.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.