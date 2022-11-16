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В Польше уточняют основания для задействования статьи Устава НАТО о консультациях

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В Бюро госбезопасности Польши заявили, что уточняют основания для задействования Четвёртой статьи Устава НАТО о консультациях после инцидента с предполагаемым падением ракет на польской территории.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Бюро национальной безопасности страны Яцека Северу.

Отмечается, что президент Польши Анджей Дуда провёл переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы проверяем предпосылки использования Четвёртой статьи договора альянса, то есть консультаций всех членов альянса, касающихся адекватного ответа», — заявил он.

Ранее сообщалось, что НАТО совместно с польскими властями изучает сообщения об инциденте с падением ракет на территории Польши.

Минобороны России назвало провокацией утверждения польских СМИ и официальных лиц о падении «российских» ракет в Польше в районе Пшеводува.

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