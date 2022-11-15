В Вашингтоне выразили опасение, что Иран может планировать операции в США

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас считает, что Иран имеет возможности разрабатывать враждебные операции в Соединённых Штатах.

«Учитывая его возможности, Иран может продвигать нацеленный на США план атаки практически без предупреждения», — говорится в письменных показаниях Майоркаса перед комитетом палаты представителей по нацбезопасности. Документ цитирует РИА Новости.

По словам Майоркаса, от Ирана исходит «постоянная угроза для США».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани выступил с опровержением информации о подготовке нападения на Саудовскую Аравию.