Узнать больше

Глава МИД КНР прокомментировал позицию России о недопустимости ядерной войны

Короткая ссылка
Глава МИД КНР Ван И прокомментировал позицию России о недопустимости ядерной войны.
Глава МИД КНР прокомментировал позицию России о недопустимости ядерной войны
  • AFP
  • © RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Соответствующее заявление он сделал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

«Китай обратил внимание на то, что Россия недавно подтвердила свою утверждённую позицию о том, что ядерная война невозможна и недопустима, это является рациональной и ответственной позицией России», — цитирует Ван И сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден выступили против развязывания ядерной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить