Глава МИД КНР прокомментировал позицию России о недопустимости ядерной войны

Глава МИД КНР Ван И прокомментировал позицию России о недопустимости ядерной войны.

Соответствующее заявление он сделал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали.

«Китай обратил внимание на то, что Россия недавно подтвердила свою утверждённую позицию о том, что ядерная война невозможна и недопустима, это является рациональной и ответственной позицией России», — цитирует Ван И сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден выступили против развязывания ядерной войны.