Telegraph: Запад поторопился с «объявлением победы» над Россией
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По её словам, Запад не может избавиться от мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается «сказочный конец».
При этом «в оперативном отношении» поражение России далеко не гарантировано, говорится в статье.
«Что ещё более важно, мир ещё далек от объединения против Путина», — утверждается в материале.
Так, большинство развивающихся стран принципиально не разделяют мнение Запада о происходящем вокруг Украины, считает Джейкобс.
Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис заявил, что США и их союзники должны убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры.