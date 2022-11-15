Узнать больше

Telegraph: Запад поторопился с «объявлением победы» над Россией

Короткая ссылка
Западу следует быть осторожным и не объявлять о «победе над Россией» слишком рано, считает обозреватель Шерелль Джейкобс, такое мнение она выразила в статье для The Telegraph.
Telegraph: Запад поторопился с «объявлением победы» над Россией
  • Gettyimages.ru
  • © piccerella

По её словам, Запад не может избавиться от мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается «сказочный конец».

При этом «в оперативном отношении» поражение России далеко не гарантировано, говорится в статье.

«Что ещё более важно, мир ещё далек от объединения против Путина», — утверждается в материале.

Так, большинство развивающихся стран принципиально не разделяют мнение Запада о происходящем вокруг Украины, считает Джейкобс.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис заявил, что США и их союзники должны убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить