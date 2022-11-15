Telegraph: Запад поторопился с «объявлением победы» над Россией

Западу следует быть осторожным и не объявлять о «победе над Россией» слишком рано, считает обозреватель Шерелль Джейкобс, такое мнение она выразила в статье для The Telegraph.

По её словам, Запад не может избавиться от мысли о том, что на полях сражений на Украине намечается «сказочный конец».

При этом «в оперативном отношении» поражение России далеко не гарантировано, говорится в статье.

«Что ещё более важно, мир ещё далек от объединения против Путина», — утверждается в материале.

Так, большинство развивающихся стран принципиально не разделяют мнение Запада о происходящем вокруг Украины, считает Джейкобс.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис заявил, что США и их союзники должны убедить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры.