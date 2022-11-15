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Белый дом: Байден может пропустить гала-ужин на саммите G20

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Президент США Джо Байден может пропустить ужин в рамках саммита G20, сообщает пресс-пул Белого дома.
Белый дом: Байден может пропустить гала-ужин на саммите G20
  • AP
  • © Alex Brandon

«Байден, очевидно, решил не присутствовать на ужине и культурном мероприятии», — приводит РИА Новости сообщение журналиста пресс-пула.

Отмечается, что причиной отсутствия не является коронавирус.

Также сообщается, что американский лидер передал президенту Индонезии Джоко Видодо сожаления об отсутствии на ужине.

Ранее Байден в ходе пресс-конференции на саммите G20 в Индонезии заявил, что вывод российских войск из Херсона стал «значительной победой» украинской стороны.

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