Сенатор Морозов покинет пост и отправится работать в Африку по экономическому направлению
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«Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМа, — Эфиопии, Уганде и Гамбии», — рассказал он РИА Новости.
Морозов отметил, что решил посвятить себя исключительно африканскому направлению, потому что этот континент становится ключевым для России рынком.
В апреле президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток.
Он также призвал расширять возможности для энергопоставок в Африку, Латинскую Америку и АТР.