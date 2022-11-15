Узнать больше

Сенатор Морозов покинет пост и отправится работать в Африку по экономическому направлению

Короткая ссылка
Сенатор Игорь Морозов написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, чтобы уехать работать в Африку по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).
Сенатор Морозов покинет пост и отправится работать в Африку по экономическому направлению
  • globallookpress.com
  • © Federation Council of Russia

«Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМа, — Эфиопии, Уганде и Гамбии», — рассказал он РИА Новости.

Морозов отметил, что решил посвятить себя исключительно африканскому направлению, потому что этот континент становится ключевым для России рынком.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток.

Он также призвал расширять возможности для энергопоставок в Африку, Латинскую Америку и АТР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить