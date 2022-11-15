Сенатор Морозов покинет пост и отправится работать в Африку по экономическому направлению

Сенатор Игорь Морозов написал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий, чтобы уехать работать в Африку по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ).

«Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМа, — Эфиопии, Уганде и Гамбии», — рассказал он РИА Новости.

Морозов отметил, что решил посвятить себя исключительно африканскому направлению, потому что этот континент становится ключевым для России рынком.

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов для перенаправления поставок нефти и газа с запада на перспективные рынки — на юг и на восток.

Он также призвал расширять возможности для энергопоставок в Африку, Латинскую Америку и АТР.