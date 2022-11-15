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Патрушев заявил о стремлении США «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил о стремлении США «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию.
Патрушев заявил о стремлении США «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в Брянске на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

«Свои эгоистические подходы и собственные взгляды на все сферы жизни американцы отразили в новой стратегии национальной безопасности, утверждённой президентом США месяц назад», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул Патрушев, в данном документе, определяющем долгосрочную политику США, в очередной раз подчёркивается исключительность Америки, а также подтверждается намерение навязывать всему миру свою модель демократии. 

«Цель США — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Для этого они, сея ненависть к многонациональному российскому народу, поддерживают развитие ультраправых экстремистских и националистических идей, которые проповедуют возродившиеся на Украине бандеровские формирования», — отметил он.

Ранее американский журналист и писатель Эрик Марголис заявил, что США желают увидеть «балканизацию России» и нацелены на её дробление.

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