Лавров заявил, что позиция ООН по ситуации вокруг Украины должна оставаться непредвзятой
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«Сергей Лавров указал на необходимость чёткого следования Секретариатом ООН сбалансированной и непредвзятой линии в русле статьи 100 Устава ООН», — говорится в сообщении.
Лавров добавил, что такая линия ООН является «подспорьем для достижения долгосрочного урегулирования конфликтных ситуаций и обеспечения международного мира и безопасности».
Ранее глава российского МИД заявил, что Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о различии в позициях по ситуации на Украине.
Также, по словам Лаврова, ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.