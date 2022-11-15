Лавров заявил, что позиция ООН по ситуации вокруг Украины должна оставаться непредвзятой

Позиция ООН по ситуации вокруг Украины должна оставаться сбалансированной и непредвзятой, указания от каких-либо государств в этом контексте неприемлемы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

«Сергей Лавров указал на необходимость чёткого следования Секретариатом ООН сбалансированной и непредвзятой линии в русле статьи 100 Устава ООН», — говорится в сообщении.

Лавров добавил, что такая линия ООН является «подспорьем для достижения долгосрочного урегулирования конфликтных ситуаций и обеспечения международного мира и безопасности».

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о различии в позициях по ситуации на Украине.

Также, по словам Лаврова, ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине.