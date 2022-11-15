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Си Цзиньпин: мир должен противостоять политизации тем продовольствия и энергетики

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Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 заявил, что мировое сообщество должно решительно противостоять попыткам политизации и использования в качестве оружия продовольствия и энергетики.
Си Цзиньпин: мир должен противостоять политизации тем продовольствия и энергетики
  • AP

«Мы должны решительно противостоять попыткам политизации и использования в качестве инструментов или оружия вопросов продовольствия и энергетики», — передаёт слова китайского лидера ТАСС.

Си Цзиньпин отметил необходимость отмены «односторонних санкций» и снятия ограничения на научно-техническое сотрудничество.

Председатель КНР также заявил, что размежевание государств по идеологическому принципу и блоковое противостояние могут только помешать мировому экономическому прогрессу.

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