Властям Соединённых Штатов следует отказаться от проведения политики, которая вызывает у России ощущение, что её загнали в угол. Об этом заявил Тед Снайдер в статье для издания The American Conservative.

«Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию», — заявил Снайдер.

По его словам, Россию «загоняют в угол» заявления Украины и Запада по статусу Крыма, расширение НАТО, а также переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.