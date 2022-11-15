TAC: США следует отказаться от попыток загнать Россию в угол
«Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию», — заявил Снайдер.
По его словам, Россию «загоняют в угол» заявления Украины и Запада по статусу Крыма, расширение НАТО, а также переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу.
Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.
Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.