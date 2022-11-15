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Посол Антонов назвал неприемлемыми условия содержания в тюрьме США россиянина Селезнёва

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Посол России в США Анатолий Антонов посетил в американской тюрьме россиянина Романа Селёзнева и назвал условия его содержания неприемлемыми и нечеловеческими.

«Состоялась встреча с Романом Валерьевичем Селезнёвым, который сидит в американской тюрьме в очень жёстких условиях восемь лет из 27... Условия очень жёсткие, я бы сказал, неприемлемые», — цитирует его РИА Новости.

В частности, по словам Антонова, Селезнёв лишён нормального медицинского обслуживания, похудел, плохо питается, не имеет возможности общаться на родном языке.

Посольство России направит в Госдеп ноту с требованием перевести Селезнёва в тюрьму с более щадящим режимом.

В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.

Антонов также заявлял, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.

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