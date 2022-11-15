Боррель: главы Минобороны стран ЕС 15 ноября обсудят ситуацию на Украине

Министры обороны стран-членов Евросоюза во вторник, 15 ноября, проведут очередной совет в Брюсселе, главной темой которого станет ситуация на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«С министрами обороны мы обсудим происходящее на Украине с военной точки зрения», — цитирует Борреля РИА Новости.

Отмечается, что министры, в частности, обсудят усиление координации вопросов обороны в рамках ЕС и подготовку к запуску общеевропейских сил быстрого реагирования.

Ранее представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.

Боррель также сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.