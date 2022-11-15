Боррель: главы Минобороны стран ЕС 15 ноября обсудят ситуацию на Украине
«С министрами обороны мы обсудим происходящее на Украине с военной точки зрения», — цитирует Борреля РИА Новости.
Отмечается, что министры, в частности, обсудят усиление координации вопросов обороны в рамках ЕС и подготовку к запуску общеевропейских сил быстрого реагирования.
Ранее представительство Чехии в ЕС заявило, что в Европейском союзе официально запустили тренировочную миссию для украинских военных.
Боррель также сообщал, что ЕС в общей сложности поставил Украине оружия более чем на €8 млрд.