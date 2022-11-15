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В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине

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Высокопоставленный представитель Пентагона прокомментировал возможное замедление военных поставок Киеву с наступлением зимы.

«Мы продолжим работать с ними (украинцами. — RT) и с нашими международными союзниками и партнёрами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможном замедлении поставок военной помощи в зимний период.

Он подчеркнул, что Вашингтон готов поставлять оружие Киеву «так долго, как потребуется».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты не намерены втягиваться напрямую в украинский конфликт.

Он обратил внимание, что Вашингтон не передаёт Киеву ракеты дальнего радиуса.

Военный эксперт Дакота Вуд отметил, что поставки оружия на Украину снизили обороноспособность Соединённых Штатов, на восполнение резервов уйдут годы.

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