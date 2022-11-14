Узнать больше

Белый дом подтвердил переговоры США и России в Турции

Короткая ссылка
Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме подтвердил информацию о том, что в Турции прошли переговоры США и России.

Американский чиновник заявил изданию Newsweek, что переговоры были сфокусированы на нивелировании рисков применения ядерного оружия.

«Мы предельно прозрачно заявляли, что у нас есть каналы для связи с Россией в том, что касается обсуждения вопросов управления рисками, особенно ядерными и в сфере стратегической стабильности», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российско-американские переговоры прошли по инициативе США в Анкаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить