Белый дом подтвердил переговоры США и России в Турции
Американский чиновник заявил изданию Newsweek, что переговоры были сфокусированы на нивелировании рисков применения ядерного оружия.
«Мы предельно прозрачно заявляли, что у нас есть каналы для связи с Россией в том, что касается обсуждения вопросов управления рисками, особенно ядерными и в сфере стратегической стабильности», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российско-американские переговоры прошли по инициативе США в Анкаре.