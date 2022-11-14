Белый дом подтвердил переговоры США и России в Турции

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме подтвердил информацию о том, что в Турции прошли переговоры США и России.

Американский чиновник заявил изданию Newsweek, что переговоры были сфокусированы на нивелировании рисков применения ядерного оружия.

«Мы предельно прозрачно заявляли, что у нас есть каналы для связи с Россией в том, что касается обсуждения вопросов управления рисками, особенно ядерными и в сфере стратегической стабильности», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российско-американские переговоры прошли по инициативе США в Анкаре.