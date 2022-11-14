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Белый дом заявил о намерении США продолжать вводить санкции против Ирана из-за протестов

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Соединённые Штаты планирует продолжать вводить санкции против Ирана за подавление беспорядков в республике.
Белый дом заявил о намерении США продолжать вводить санкции против Ирана из-за протестов
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Как сообщает ТАСС, об этом говорится в распространённом пресс-службой Белого дома письменном заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«США вместе с партнёрами и союзниками во всем мире продолжат посредством санкций и других средств добиваться обеспечения подотчётности тех, кто несёт ответственность за нынешние злоупотребления», — указал он.

Ранее Иран ввёл санкции против ряда физических и юридических лиц США.

До этого Соединённые Штаты ввели санкции против 14 иранских должностных лиц и трёх организаций за «подавление протестов».

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