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Власти Польши ввели принудительное управление активами «Газпрома» на территории страны

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Власти Польши объявили о введении временного принудительного управления активами российской компании «Газпром» на территории страны. Об этом сообщили в польском Министерстве развития и технологий.
Власти Польши ввели принудительное управление активами «Газпрома» на территории страны
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, решение распространяется на все принадлежащие «Газпрому» акции в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol GAZ.

Отмечается, что инициатива направлена на обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры Польши.

«Конституция не позволяет нам экспроприацию, поэтому мы совместно с Министерством внутренних дел и администрации ввели временное управление имуществом», — сказал министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Ранее издание Parkiet передавало, что власти Польши приняли решение об изъятии доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа. 

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