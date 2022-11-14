Власти Польши ввели принудительное управление активами «Газпрома» на территории страны
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, решение распространяется на все принадлежащие «Газпрому» акции в системе транзитных газопроводов компании EuRoPol GAZ.
Отмечается, что инициатива направлена на обеспечение безопасности критически важной инфраструктуры Польши.
«Конституция не позволяет нам экспроприацию, поэтому мы совместно с Министерством внутренних дел и администрации ввели временное управление имуществом», — сказал министр развития и технологий Вальдемар Буда.
Ранее издание Parkiet передавало, что власти Польши приняли решение об изъятии доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа.