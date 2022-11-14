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Глава МИД Венгрии Сийярто возмутился обвинениями в распространении российских нарративов

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился, услышав в свой адрес обвинения в «распространении российских нарративов».
Глава МИД Венгрии Сийярто возмутился обвинениями в распространении российских нарративов
  • Gettyimages.ru

Он сообщил, что на совещании министров иностранных дел стран ЕС шла речь о возможном девятом пакете санкций против России. Сийярто рассказал, что во время совещания «на первый план вышел спор, работают санкции или нет».

«И некоторые тут дошли даже до того, что (между прочим, в чрезвычайно возмутительной манере) заявили: все те, кто говорит, что санкции не работают, используют российский нарратив», — цитирует Сийярто РИА Новости. 

Министр назвал это возмутительным и добавил, что «от этого самым решительным образом надо отказаться».

«Нельзя говорить, что санкции не работают — потому что, если кто-то говорит правду, про него сразу скажут, что он использует российские нарративы», — заявил он.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет участвовать в миссии Евросоюза по обучению украинских военных.

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