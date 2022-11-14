Генсек НАТО Столтенберг заявил, что недооценивать российскую армию было бы ошибкой
- РИА Новости
«Мы не должны совершать ошибку, недооценивая Россию. Российские вооружённые силы сохраняют значительные возможности, большое число личного состава… Следующие месяцы будут тяжёлыми», — цитирует его РИА Новости.
8 ноября Столтенберг признал, что альянс не стремится добиться прекращения огня на Украине на условиях России.
Аналитики международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль в статье для The National Interest выразили мнение, что страны Запада не пойдут на глобальный конфликт с Россией ради Украины.