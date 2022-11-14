Генсек НАТО Столтенберг заявил, что недооценивать российскую армию было бы ошибкой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недооценивать российскую армию было бы ошибкой, так как ВС России «сохраняют значительные возможности и большое число личного состава». По его мнению, в ситуации на Украине «следующие месяцы будут тяжёлыми».

РИА Новости